🎥 Lukaku exclu ? José Mourinho sort le grand jeu...et fait appel aux ramasseurs de balle

La fin de match était tendue entre la Roma et la Fiorentina. Un terreau fertile pour nous offrir du grand José Mourinho.

Hier, Romelu Lukaku a reçu une carte rouge directe pour la première fois de sa carrière. Une primeur bien fâcheuse pour la Roma puisque son équipe s'est retrouvée à neuf pour la fin de match, Nicola Zalewski ayant déjà vu rouge avant Big Rom.

La Fiorentina a donc terminé le match en force pour tenter de faire la différence. Dans ce chaos, José Mourinho a trouvé un moyen bien à lui de transmettre ses consignes au gardien Rui Patricio.

Le Special One a griffonné quelques mots et un schéma sur un bout de papier qu'il a transmis...à un ramasseur de balle. Le gamin a ensuite apporté les instructions au portier romain. Et cela a marché : les Giallorossi ont tenu bon pour tenir le score de 1-1 jusqu'au bout.