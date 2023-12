Il faut des professionnels pour rendre le VAR vraiment professionnel : une nouvelle erreur, une nouvelle preuve

Ami ou ennemi, tout le monde peut comprendre la colère du Club de Bruges après que le but d'Igor Thiago ait été refusé pour hors-jeu. Par la suite, le département des arbitres a parlé d'une "erreur humaine".

En Belgique, on investit énormément dans la formation des arbitres. Cours intensifs, remise à niveau, encadrement,... Mais si l'on peut conduire un cheval jusqu'à l'eau, on ne peut pas lui apprendre à boire. L'erreur de dimanche entre Malines et le Club de Bruges ne peut en aucun cas s'expliquer.

"L'erreur est humaine" ne couvre pas tout. Bien entendu, le département des arbitres ne va pas "cracher" sur ses propres arbitres, mais ils ont aussi dû se frapper la main contre le front à la découverte de cette phase... et de cette décision. Le fait qu'aucune ligne de hors-jeu n'ait été tracée est particulièrement surprenant.

Lors du second Clasico entre Anderlecht et le Standard, il a fallu près de trois minutes pour valider l'ouverture du score d'Anders Dreyer. Mais derrière les casernes, la position de Sandy Walsh sur le but annulé de Thiago a été... complètement oubliée.

🖥️ | Le but annulé du Club Brugge en deuxième mi-temps : 👇 #KVMCLU pic.twitter.com/P0Nz5P88TS — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 10, 2023

Des anciens professionnels dans le VAR, la bonne solution ?

Ce que nous disent les arbitres, c'est que travailler dans le VAR est très différent d'officier sur le terrain. Il faut prêter attention à des choses totalement différentes, la méthode de travail est inversée. Le but est donc de commencer à la fin de la phase, pour revenir progressivement au début.

La solution est-elle de former des arbitres qui officieraient uniquement dans le VAR ? Des personnes qui n'ont pas encore reçu de formation d'arbitre ? La réponse est probablement déjà connue : trop cher.

Chaque année, le département des arbitres demande de l'argent aux clubs, et ils n'en recevront pas davantage. La solution est-elle donc de placer des anciens joueurs et entraîneurs professionnels dans le VAR ? La question mérite d'être posée, bien que le souci financier pourrait demeurer... Répondez à notre sondage pour nous laisser votre avis !