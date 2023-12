Un entraîneur à suivre : après avoir sauvé Mandel de la faillite, Mikhail Turi cherche un défi "en Nationale 1 ou dans le monde professionnel"

L'entraîneur français a sauvé Mandel de l'enfer, pour sa première expérience sur un banc. Désormais, Mikhail Turi se veut ambitieux et cherche un club à la hauteur de ses objectifs.

Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais Mikhail Turi sera assurément un entraîneur à suivre dans les prochaines années. Pour sa première expérience sur un banc, le Français (43 ans) a dû relever Mandel, qui sombrait totalement en Nationale 1. Il raconte son expérience, au micro de Walfoot.be.

"Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas trop la situation. Mandel avait commencé le championnat sans moi. J'étais venu donner des séances début août, le club avait apprécié ma personnalité et ma méthodologie. Après deux journées, la direction m'a appelé. On m'a demandé de restructurer le groupe, une semaine avant la fin du mercato. En cinq jours, j'ai monté une équipe avec mon réseau et les jeunes du club. On savait que ce serait difficile, mais j'ai accepté. Le projet m'intéressait, il fallait tout reconstruire, redonner des bases et grandir."

En une saison, Mikhail Turi a fait plus que redresser la barre. Alors que Mandel enchaînait les casquettes, le club d'Izegem s'est longtemps battu pour son maintien en Nationale 1. Défait 9-0 au RFC Liège en début de championnat, Mandel a gardé le cap pour arracher un partage au match retour, synonyme de la grande progression des joueurs de Mikhail Turi.

"On a avancé comme ça, sans argent ou presque pour payer les joueurs. J'ai appris à travailler dans l'urgence, à rapidement construire une équipe. J'ai reçu une prolongation pour deux années supplémentaires. Mais en interne, c'était plus compliqué. Le souhait n'était pas de continuer."

Cependant, l'entraîneur et le club se sont quittés en bon terme. "Ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont réussi à se stabiliser en Nationale 2. On a réussi à éviter la faillite. Aujourd'hui encore, la direction et son président m'envoient des messages pour me remercier pour mon travail accompli. Les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte de ce qu'il s'est passé."

Coordinateur au Futurosport de Mouscron, où il aide les anciens joueurs professionnels à passer leur diplôme d'entraîneur (lire ICI), Mikhail Turi est à la recherche d'un nouveau défi. "À court terme, mon objectif est de retrouver un club ambitieux en Nationale 1 ou dans le monde professionnel. Je sais que c'est compliqué, car les places sont chères dans le football. Je ne veux pas forcer les choses, je laisse le temps au temps. C'est ce que je faisais pendant ma carrière de joueur, je continue à le faire comme entraîneur. Je veux trouver un projet adapté à ma culture footballistique" a-t-il conclu.