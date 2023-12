Trois anciens de Pro League passent leur diplôme d'entraîneur... avec une légende du football français

Les cours dispensés au Futurosport de Mouscron accueillent plusieurs anciens joueurs de D1A. Ils veulent passer leur diplôme d'entraîneur, à commencer par l'ancien défenseur du Standard, Mohamed Sarr.

Devenir entraîneur fait partie des reconversions logiques lorsque l'on est un joueur professionnel en fin de carrière. Certains n'attendent pas avant de se lancer dans leur quête d'un banc professionnel, d'autres mettent plus de temps avant de décider de ce changement de trajectoire.

Néanmoins, ceux qui désirent se lancer dans ce processus peuvent suivre les cours au Futurosport de Mouscron, où des entraîneurs sur place aident les "apprentis" à structurer et organiser leurs séances d'entraînement, mais aussi à leur apporter un sens de l'organisation déterminant dans le métier d'entraîneur.

Actuellement, quatre anciens joueurs bien connus en Belgique sont formés à Mouscron et passeront prochainement leurs examens UEFA B ou UEFA A. Trois d'entre eux ont sillonné les pelouses de Pro League : Mohamed Sarr (ancien défenseur du Standard), Kara Mbodj (ancien défenseur de Genk et d'Anderlecht) et Nabil Dirar (ex-Bruges et Westerlo).

Le quatrième ancien professionnel est français et demeure une légende dans son pays avec 69 sélections internationales et 125 buts en Premier League : l'ancien avant-centre de Chelsea, Manchester City, Liverpool et du Real Madrid, Nicolas Anelka.