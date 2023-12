Catastrophe pour Eupen dans la lutte pour le maintien

Eupen ne pourra pas compter sur Milos Pantovic dans les prochaines semaines. Le Serbe est blessé à la main.

Samedi, contre Genk, Milos Pantovic est sorti sur blessure avec Eupen. Le club a communiqué aujourd'hui sur son site internet que sa blessure à la main le tiendrait écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

Un coup dur pour Eupen qui perd là son maître à jouer. Arrivé cet été, le milieu offensif a directement apporté sa touche au jeu des Pandas (2 buts et 2 assists), fort de sa formation au Bayern Munich et de son expérience en Bundesliga avec le VFL Bochum et l'Union Berlin.

Eupen, première équipe de la zone rouge avec deux points de retard sur Charleroi, aurait bien eu besoin de ses services dans la lutte pour le maintien.