Une trajectoire à la Kompany pour Will Still ? Qu'irait-il bien faire à Sunderland ?

L'information vous a peut-être échappé : Will Still serait sur les tablettes de l'équipe de Sunderland, qui évolue en Championship.

Will Still est une véritable "hype" depuis sa prise de fonction à Reims la saison dernière. Directement, l'ancien adjoint du Standard s'est mis de nombreux observateurs dans la poche.

Il faut dire que sa très impressionnante série d'invcibilité, ses bons résultats face aux "gros" de la Ligue 1 ainsi que son comportement, jeune et authentique, ont joué en sa faveur.

Will Still, la "hype" de la Ligue 1

Il est donc normal de voir Still être concerné par des rumeurs. Il n'a que 31 ans et a sans doute devant lui un avenir radieux. Récemment, il a même été cité du côté de l'Olympique Lyonnais, pris une tourmente sans précédent. Au vu de ses racines anglaises, Still a également vu son nom être évoqué dans des clubs d'outre-Manche, notamment West Ham.

© photonews

Will Still, convaincu par le projet de Sunderland ?

Le natif de Braine - l'Alleud s'est toujours montré catégorique : il est concentré sur sa mission au Stade de Reims. "Apparemment, je devais aller à Crystal Palace, Southampton, West Ham…Des rumeurs ridicules", avait déclaré le principal intéressé dans une interview accordée à So Foot.

S'il ne voudrait pas quitter Relms d'ici la fin de la saison, les dernières informations du Guardian et de la Dernière Heure auraient jeté le trouble. Suite à une discussion avec Sunderland, Still aurait été charmé par le projet du club. A ce stade-ci, rien n'a été confirmé. Sauf que Still envisagerait sérieusement de faire ses valises et de rallier l'Angleterre.

© photonews

Une trajectoire à la Vincent Kompany ?

Dans la même interview accordée à So Foot, Still déclarait : "Tout le monde me demande si je veux un jour coacher en Premier League. Mais tu demandes à n’importe quel être humain s’il veut entrainer en Angleterre, il n’y en a pas un qui dira non !"

Raccrochons-nous à ce que nous savons : Still est un jeune coach ambitieux, et il est clair que quand un club anglais vient lui parler sérieusement de montée en Premier League, il est logique qu'il y réflechisse à deux fois. Si tout le monde rêve d'entraîner en Angleterre, ce serait l'occasion pour Still de franchir un palier dans sa carrière. Les ambitions et la politique du Stade de Reims, qui pourrait jouer l'Europe la saison prochaine mais qui est limité financièrement, a ici une importance prépondérante.

La situation pourrait-elle très vite évoluer ? C'est possible. Sunderland, 6e de Championship, verrait en Still le remplaçant idéal de Tony Mowbray, limogé la semaine dernière.

Récemment, RMC Sport a expliqué que Still avait une clause dans son contrat lui permettant de quitter Reims dès l'été prochain. Un départ vers les Black Cats à l'horizon ?

Si Still décidait à signer en Angleterre, il rejoindrait les pas de Vincent Kompany, qui avait quitté Anderlecht pour Burnley, donnant ainsi un sacré coup de boost à sa carrière en décrochant la promotion en Premier League.