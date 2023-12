La réaction attendue et ferme du Stade de Reims après les discussions de Will Still avec un autre club

Après la rencontre contre Nice, Will Still a voyagé en Angleterre pour discuter avec les dirigeants de Sunderland. Une attitude qui n'a pas du tout plu au Stade de Reims.

Will Still réalise une superbe saison avec le Stade de Reims. Huitième place et à égalité avec le premier qualifié européen, tout baigne en Champagne ! Sauf que le jeune entraîneur aurait voyagé en Angleterre ce lundi après la défaite à Nice pour discuter avec les dirigeants de Sunderland, pensionnaire de deuxième division anglaise.

Alors qu'un presque départ était déjà évoqué, certaines sources ont calmé les folles rumeurs, affirmant que si départ il devait y avoir, ce ne serait pas avant l'été 2024.

Quoi qu'il en soit, Will Still resterait donc à Reims, bien qu'inquiet pour la seconde partie de saison en raison de la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie, qui vont perturber les noyaux dans le courant du mois de janvier. Néanmoins, RMC Sports assure que le club français se préparerait déjà à un départ en juin 2024.

Dans son contrat courant pourtant jusqu'au 30 juin 2025, le Stade de Reims aurait ajouté une clause stipulant la possibilité que Will Still quitte Reims dès 2024. En espérant pour Will Still que cette histoire n'affecte pas ses joueurs lors des prochaines semaines.