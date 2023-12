Adversaire de taille pour l'équipe de Michel Iannacone (ex-Charleroi) à la Coupe du Monde des clubs

La Coupe du Monde des clubs FIFA a débuté hier avec le premier tour, qui a vu le champion en titre de SPL se qualifier.

Auteur d'un triplé retentissant, Al-Ahly et Michel Iannacone s'étaient automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs FIFA, qui se tient chaque hiver.

Cette année, la compétition se joue en Arabie Saoudite, et a débuté hier avec une première rencontre entre Al-Ittihad, champion en titre de Saudi Pro League, et Auckland City, vainqueur de la Ligue des Champions en zone Océanie. La formation saoudienne l'a facilement emporté sur le score de 3-0, avec des réalisations de Romarinho (29e), N'Golo Kanté (34e) et Karim Benzema (40e).

Au tour suivant, les Egyptiens d'Al-Ahly se dresseront sur la route d'Al-Ittihad, une belle affiche (qui se jouera demain) face au vainqueur de la Ligue des Champions africaine, où Michel Iannacone est actif en tant qu'entraîneur des gardiens depuis 2019.

L'ancien Carolo s'apprête donc à attaquer un nouveau challenge de haut vol avec les Aigles. Le vainqueur retrouvera le Fluminense du bouillant Felipe Melo en demi-finale. De l'autre côté, Manchester City sera opposé mardi prochain au vainqueur de la rencontre entre les Mexicains de Leon et les Japonais d'Urawa Red Diamonds.