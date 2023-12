C'est l'heure du bilan pour Toby alderweireld : "C'est une réalité à laquelle on est confronté"

Le conte de fées de la Ligue des champions s'est achevé pour le Royal Antwerp FC. Malgré une victoire impressionnante contre Barcelone, l'équipe, avec le défenseur Toby Alderweireld, quitte la compétition. Le défenseur a partagé son ressenti après cette expérience.

Selon le Diable Rouge, Antwerp a progressé tout au long du tournoi. "Nous l'avons constaté à Porto. Pareil pour Shakhtar. Vous avez vu que nous avons joué de manière plus mature et que nous nous rapprochions de plus en plus du niveau requis", a confié Alderweireld à RTBF. Antwerp a dû s'adapter au plus haut niveau. "Il y a une phase d'adaptation entre la Pro League et la Ligue des champions. C'est une réalité à laquelle on est confronté. C'est dommage que cela se termine maintenant", a ajouté Alderweireld.

Pourtant, Alderweireld se réjouit d'avoir pu offrir un cadeau aux supporters avec son équipe. "Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de telles performances en Ligue des champions, donc c'est très gratifiant de pouvoir partager cela avec les fans, même si c'est regrettable, mais c'est la réalité", a déclaré Alderweireld.

Ce dimanche à venir, Antwerp affrontera également un adversaire de taille. The Great Old accueillera le RSC Anderlecht lors de la prochaine journée de la Jupiler Pro League.