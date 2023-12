Le RWDM prépare son mercato en coulisses et a déjà ciblé deux profils précis

Le RWDM a déjà ciblé deux profils précis pour le mercato hivernal. Mais le club bruxellois doit aussi dégraisser, une étape obligatoire pour lancer le recrutement.

Cet été, le RWDM a annoncé l'arrivée de... 17 joueurs, sans compter le passage express d'Ernest Nuamah vers Lyon. Presque un noyau complet, et donc des automatismes à trouver.

Comme dans tous les clubs, chaque transfert ne peut pas être réussi et c'est aussi le cas à Molenbeek. La Dernière Heure écrit ce jeudi qu'Enio et Kayque, qui n'ont pas encore reçu de temps de jeu depuis leur arrivée du Botafogo d'un certain John Textor, peuvent se trouver une nouvelle porte de sortie. C'est aussi le cas de Sebastian Joffre, passé par... Crystal Palace et Botafogo.

Mais les dirigeants du RWDM ne veulent pas seulement dégraisser et ont déjà identifié deux profils précis pour renforcer l'équipe. Le premier, on vous en a déjà parlé, évolue en Challenger Pro League. Le second s'appelle Duncan McGuire et, selon Gianluca Di Marzio et Sky Sports, des contacts existeraient entre les deux parties.

Duncan McGuire est le buteur d'Orlando, en MLS. L'Américain de 22 ans a planté 13 buts et délivré 3 passes décisives depuis le début de saison, ce qui lui permet de recevoir également l'intérêt de Bologne, en Série A. Si le mercato n'a pas encore débuté, ça s'active déjà dans les coulisses du stade Edmond Machtens.