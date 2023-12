Le RWDM veut faire son shopping en Challenger Pro League

Le RWDM est en bonne voie pour obtenir son sauvetage. Après une préparation difficile, malgré un large succès contre le Standard, le promu pointe à la 11e place. Les Molenbeekois comptent encore renforcer leur effectif cet hiver.

Le RWDM n'est pas encore tiré d'affaire mais a vécu un premier tour intéressant. Le promu se classe 11e et a perdu de nombreux points dans les dernières minutes, qui auraient pu conduire Claudio Caçapa et ses troupes proches du top 6.

À la moitié de cette phase classique, les Molenbeekois comptent cinq longueurs d'avance sur la zone rouge et ne sont pas encore tranquilles. C'est pour cette raison que la direction compte à nouveau renforcer l'effectif cet hiver.

Et l'une des cibles du RWDM évolue en Challenger Pro League, chez le leader. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, c'est l'arrière gauche Mardochee Nzita qui figure sur la liste de Noël du club bruxellois.

Titulaire et auteur de quatre passes décisives depuis le début de la saison, l'ancien espoir d'Anderlecht découvrirait la Jupiler Pro League et entrerait en concurrence avec le Brésilien Abner, poursuit le média du nord du pays. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur de 23 ans a évolué pour les clubs italiens de Pérouse et de Pescara.