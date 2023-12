Cameron Puertas a fait couler Liverpool : "On n'a pas pensé une seule seconde à Toulouse"

Soirée historique pour l'Union Saint-Gilloise. Avec un Cameron Puertas en feu et buteur, les Bruxellois se sont offerts le scalp de Liverpool (2-1).

Menant au score, l'Union SG a été rejointe par Liverpool en première mi-temps après une erreur en défense. Mais heureusement, les Unionistes ont pu compter sur Cameron Puertas pour les faire repasser devant. Le Suisse a trompé Kelleher d'une frappe éclair, et aurait même pu faire 3-1 en première mi-temps.

"On savait que ça allait être un match compliqué, mais on avait rien à perdre. On a vite compris que si on allait les chercher haut, en jouant bien agressif, et avec l'espace qu'ils laissaient derrière, on pouvait leur faire mal", a commencé Puertas dans son interview d'après-match.

Cameron Puertas et l'Union SG ont réalisé l'un des meilleurs matchs de leur saison

"Dans des matchs comme ça, il ne faut pas calculer", a continué le Suisse, qui comme le reste de ses coéquipiers a tout donné ce jeudi. "Personne n'a menagé ses efforts. Si on arrive à reproduire cela cette saison, on peut faire de grandes choses. Dans des matchs comme ceux-là, il faut toujours hausser son niveau. On a vraiment fait un gros match. On était à notre meilleur niveau."

Puertas avait à coeur de se racheter, après son immense occasion loupée la journée précédente face à Toulouse. "Je savais que j'avais loupé une grosse occasion et que cela allait peut-être nous coûter la qualification. Ce jeudi, on n'a pas pensé une seule seconde à ce que faisait Toulouse. On a tout donné, quitte à ne peut-être pas se qualifier."