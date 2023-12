Le programme des quarts de finale de la Croky Cup est connu

Le face-à-face flandrien entre La Gantoise et le Club Bruges est prévu le mardi 16 janvier à 20h45, tandis que le derby bruxellois opposant l’Union Saint-Gilloise à Anderlecht se déroulera le mercredi 17 janvier à 20h30.

Les deux autres quarts de finale verront s’affronter Oud-Heverlee Louvain contre l’Antwerp et Ostende, le seul représentant de Challenger Pro League encore en compétition, contre le RWDM. Ces matchs auront lieu respectivement à 18h45 et 20h00 le 17 janvier.

En demi-finale, le vainqueur du duel entre La Gantoise et Bruges rencontrera le gagnant du match entre l’Union et Anderlecht. L’autre demi-finale opposera Ostende ou le RWDM au vainqueur de OHL ou l’Antwerp. Ces demi-finales se joueront en aller-retour.

