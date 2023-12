Mark Van Bommel pourrait perdre un pion très important dans l'optique de la course au titre

Jurgen Ekkelenkamp brille depuis son arrivée à l'Antwerp. Le jeune Néerlandais a rapidement conquis une place de titulaire dans l'équipe dirigée par Mark Van Bommel.

Il semblerait que Torino ait également pris note de ses performances, d'après les informations rapportées par Tuttosport. Les noms de Jurgen Ekkelenkamp et Owen Wijndal circulent au sein du club turinois.

Formé à l'Ajax, Ekkelenkamp, après un passage à Hertha BSC, impressionne depuis l'été 2022 en tant que joueur de l'Antwerp. Sous la direction de l'entraîneur Mark Van Bommel, il a solidifié sa place dans l'équipe et aurait attiré l'attention de Torino. Tuttosport n'exclut pas que son complice Schuurs, toujours un proche d'Ekkelenkamp, l'ait recommandé à la direction du club.

En plus d'Ekkelenkamp, Wijndal serait également apparu sur le radar à Turin. Le défenseur, prêté par l'Ajax et évoluant également à l'Antwerp, a attiré l'attention. Depuis le transfert de Schuurs, Torino entretient de bons rapports avec l'Ajax et espère donc que le transfert soit envisageable. Cependant, le transfert d'Ekkelenkamp a priorité sur celui de Wijndal. Ce dernier, arrière gauche, est lié à Amsterdam jusqu'en 2027.