Enfin le bout du tunnel pour ce joueur de Charleroi : "Ce n'était absolument pas prévu"

Blessé depuis l'été, Jules Van Cleemput a disputé ses premières minutes de la saison avec le Sporting Charleroi. Et elles furent encourageantes.

Blessé au genou depuis l'été, Jules Van Cleemput a disputé ses premières minutes de la saison avec le Sporting Charleroi, sur la pelouse du Standard. L'arrière droit est monté, à sa grande surprise, en fin de première période, en remplacement de Stefan Knezevic, blessé.

"Ce n'était pas prévu. J'étais prêt pour jouer entre 20 et 30 minutes, mais j'étais le seul défenseur central restant. J'ai essayé de jouer sur l'expérience, faire des choses simples, rester dans ma position et gagner les duels. Je pense que c'est bien réussi."

"J'étais un peu raide à gauche et à droite, surtout après avoir joué une heure. Mais je me sens bien, ce sont juste de petites raideurs. J'ai fait mes débuts à Malines de la même manière. Tu ne peux pas réfléchir, tu es dedans et il faut y être. C'est peut-être un mal pour un bien. Je vais essayer de revenir à 100% le plus vite possible, mais je suis rapidement blessé et je ne dois pas prendre de risques."

Si Charleroi avait besoin de plus que ça pour se donner de l'air, ce point engrangé à Sclessin n'est certainement pas un mauvais résultat. Mais comme le rappelle justement le joueur de 26 ans, les Zèbres ont eu les occasions de remporter la rencontre.

"On a réussi à bien fermer derrière. Je pense que c'est un bon point, mais on a aussi eu les occasions pour marquer. Ce n'est pas un résultat négatif, mais on était venus pour gagner et c'est dommage que ça ne soit pas le cas" a conclu Jules Van Cleemput.