📷 Deux bonnes nouvelles pour le prix d'une pour Jérémy Doku et Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont tous deux à l'infirmerie. Les supporters de Manchester City attendent leur retour avec impatience.

Hier, Manchester City a décollé pour Djeddah, en Arabie Saoudite, afin d'y disputer la Coupe du monde des clubs. Les Cityzens en disputeront demain la demi-finale contre les Japonais d'Urawa.

Bonne surprise au moment d'embarquer dans l'avion puisqu'on peut y noter la présence conjointe de Jérémy Doku et Kevin De Bruyne. Si le premier, absent depuis deux semaines, pourrait potentiellement faire son retour avec l'équipe, la rencontre arrive encore trop tôt pour De Bruyne.

💙🇸🇦 Jeremy Doku ET Kevin De Bruyne sont du déplacement avec le groupe de Manchester City pour la Coupe du Monde des clubs



Les estimations les plus optimistes parlent d'un retour pour la mi-janvier. Le Diable Rouge est donc avant tout présent pour accompagner ses coéquipiers et ne pas perdre contact avec le groupe. Il faudra donc encore attendre pour voir évoluer Doku et KDB côte à côte à City après les quatre apparitions du duo en équipe nationale.