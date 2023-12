Jan Vertonghen défend bec et ongles sa place chez les Diables Rouges : "L'équipe nationale n'est pas un CPAS"

A 36 ans, Jan Vertonghen prouve qu'il a encore sa place chez les Diables Rouges. L'homme aux 153 sélections en équipe nationale a défendu son statut.

Invité sur le plateau d'Extra Time, Jan Vertonghen s'est exprimé sur la période après-Coupe du monde 2022. Après la compétition, des voix s'élevaient pour le voir prendre sa retraite internationale.

"Je n'ai jamais hésité arrêter. Après la Coupe du monde, j'ai eu un entretien avec Tedesco. Franky Vercauteren était là, et j'ai cru un moment que j'allais recevoir le message que je ne serais plus sélectionné. Mais finalement, la conversation avec Tedesco m'a donné plus de motivation pour continuer."

"Je me sentais encore trop bien et je suis toujours très fier d'être un Diable Rouge", a continué Vertonghen. "L'équipe nationale n'est pas un CPAS. Je ne devrais donc pas m'arrêter pour donner une chance aux jeunes. C'est une bien piètre excuse. Le meilleur joue. Point final."