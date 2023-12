🎥 4 Diables Rouges se disputent le même prix

Les Diables Rouges ont clÎturé une année riche en émotions et en résultats. Sans s'incliner une seule fois en 2023, les hommes de Domenico Tedesco ont validé leur ticket pour l'Euro 2024 et confirmé l'avÚnement d'une nouvelle génération de joueurs.

Pour marquer le coup, la RBFA a publié ce mercredi sur son site internet les quatre noms retenus pour le Goal Of The Year (But de l'année). Jusqu'au 28 décembre prochain, les internautes pourront voter pour leur but favori.

Sont retenus :

1. Dodi Lukebakio, pour son but le 13 octobre face à l'Autriche. Un exploit individuel qui permet à la Belgique de prendre l'avantage. Les Diables Rouges se qualifieront pour l'Euro 2024 au terme de cette rencontre (victoire 2-3), où Lukebakio marquera finalement un doublé.

2. Romelu Lukaku, pour son but également marqué le 13 octobre face à l'Autriche. Le recordman de réalisations chez les Diables Rouges avait marqué le 0-3 sur sur une frappe placée après une percée de Doku.

3. Charles De Ketelaere, pour son but marqué le 12 septembre lors de la victoire 5-0 face à l'Estonie. Un bel enchaînement technique pour marquer le dernier but du match et ouvrir son compteur chez les Diables.

4. Leandro Trossard, pour son but également marqué lors de cette victoire contre l'Estonie. Une frappe imparable, en pleine lucarne, de la part du joueur d'Arsenal.

Pour revoir les buts et voter, cliquez ICI.