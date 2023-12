Anderlecht est intraitable : "Les discussions sont compliquées"

Anderlecht ne veut pas se séparer de Zeno Debast de sitôt. L'Eintracht Francfort, club le plus intéressé par le défenseur central, semblerait se décourager.

Zeno Debast devrait rester cet hiver au Sporting d'Anderlecht. C'était l'une des promesses de Jesper Fredberg récemment lors d'un meeting avec les représentants des supporters, et le directeur sportif du RSCA est déterminé à la tenir, ou au moins à réclamer un montant assez élevé pour être "impossible à refuser".

Ainsi, selon le Frankfurter Rundschau, si des négociations auraient toujours lieu entre Anderlecht et l'Eintracht Francfort, le club de Bundesliga se découragerait. Le RSCA serait en effet inflexible. Et Francfort n'aurait jusqu'ici proposé que 10 millions d'euros - un montant largement inférieur aux attentes. Du côté de Fredberg, on sait deux choses : Brian Riemer a besoin de Debast, et la valeur du Diable Rouge ne fera que monter.

L'Eintracht Francfort devrait donc aller voir ailleurs, et des pistes telles que l'Allemand Thilo Kehrer (West Ham United) ou Nino, talent de Fluminense, seraient envisagées. Pas d'inquiéude pour Debast et Anderlecht : l'été prochain, d'autres candidats acquéreurs se présenteront.