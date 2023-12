Génie ou folie ? Carl Hoefkens avait un plan dingue pour s'imposer à Malines

En interview d'avant-match, Carl Hoefkens avait confié utiliser un système... avec trois numéro 10. Une organisation que l'on n'a pu voir que pendant moins d'un quart d'heure, mais que le T1 Liégeois pourrait reproduire à l'avenir.

Par tous les moyens, Carl Hoefkens essaye d'enfin dynamiser cette attaque du Standard, deuxième moins bonne production offensive du championnat. Mais force est de constater que le Lierrois n'y arrive pas et qu'il est devenu, au fil des semaines, l'homme pointé du doigt concernant la situation précaire au classement.

Bien que son contrat de trois ans financièrement coûteux à casser lors de la première saison renforçait quelque peu sa place en bords de Meuse, le T1 semble être sur un siège de plus en plus éjectable, alors que le Standard continue de s'engluer dans les sables mouvants de la colonne de droite.

En déplacement, les Rouches comptaient deux victoires, trois partages et quatre défaites avant le coup d'envoi. Un bilan famélique, qui a poussé Hoefkens à innover.

© photonews

Le Standard avec... trois numéro 10

En interview d'avant-match, au micro d'Eleven DAZN, Carl Hoefkens avait déclaré utiliser un système avec... trois numéro 10 : Hayao Kawabe, Isaac Price et Kamal Sowah, chargés d'alimenter Wilfried Kanga. Au milieu de terrain, le seul récupérateur s'appelait donc Aiden O'Neill.

Alléchant sur papier, mais aussi pendant le premier quart d'heure. Le Standard essaye de contrôler le jeu, pose le pied sur le ballon et se procure même les premières petites opportunités. Est-il possible de voir cette équipe entreprenante à l'extérieur ?

On ne le saurait pas. Du moins, pas cette semaine. Hoefkens est contraint de modifier son système au quart d'heure après l'exclusion de Bokadi. Son équipe recule encore et encore jusqu'au retour aux vestiaires. La suite, on la connaît. Bodart se retourne une fois, deux fois, trois fois. Le portier, dépité, n'y peut rien et constate les dégâts.

Mais aussi critiquable soit-il sur certains points, à commencer par le 11 de base et le choix de donner un temps de jeu ridicule à des joueurs comme Noubi et Canak, Carl Hoefkens avait amené une animation qui a le mérite d'exister et qu'il serait intéressant de revoir à l'avenir.