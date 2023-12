Un départ qui se précise sérieusement à Bruges

Mercredi, le journaliste portugais Pedro Almeida avait annoncé que trois clubs (Benfica, l'Inter et Aston Villa) avaient eu des contacts avec l'agent de Tajon Buchanan, ce jeudi, l'hypothèse d'un départ dès le mois de janvier prend très clairement forme.

Ronny Deila a pourtant tenté de calmer le jeu en conférence de presse, en insistant sur le fait que le Canadien était "encore un joueur du Club de Bruges" et que c'était "le plus important". Pourtant, l'ailier, qui n'est pas blessé, ne fait pas partie de la sélection du Club de Bruges pour la rencontre de vendredi soir contre le RWDM.

Une décision qui aurait été prise "de commun accord" entre le Club de Bruges et le joueur, selon les informations du Nieuwsblad.

