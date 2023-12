Confiant, Claudio Caçapa prévient le Club de Bruges

Le RWDM s'est récemment bien repris. Les hommes de Claudio Caçapa restent sur une belle victoire (3-0) à domicile face à STVV.

Le RWDM voudra bien terminer l'année 2023. Ce sera tout sauf évident ce vendredi face au Club de Bruges, qui reste sur une impressionnante série de 5 matchs sans défaite en championnat.

Le coach du RWDM, Claudio Caçapa se rappelle bien du match aller. Le 20 août dernier, au Jan Breydel, ses hommes s'étaient très lourdement inclinés sur le score de 7-1. Pour le franco-brésilien, qui venait d'arriver au club depuis quelques semaines en remplacement de Vincent Euvrard, de l'eau a coulé sous les ponts depuis.

"Ce qui a changé, c’est que je connais mieux mon groupe. Les joueurs connaissent mieux la méthode de travail que j’ai mise en place. Ce sera un match totalement différent de l’aller", a prévenu Caçapa en conférence de presse - dans des propos relayés par Sudinfo.

Le coach du RWDM sent un gros progrès dans son groupe. La victoire 3-0 face à Saint-Trond l'a conforté dans cette idée. "Saint-Trond est venu confirmer tout ce que je pensais de mes joueurs. C’est bien que ce soit arrivé juste avant Bruges car cela donne de la confiance aux joueurs pour répéter la même performance", a expliqué Caçapa. "A la maison, on peut espérer faire un grand match. Avec les supporters, on est plus fort, plus solidaire et j’espère que l’équipe se montrera solide."