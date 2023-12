Dos au mur, Charleroi doit tout faire pour ne pas basculer

Le Sporting de Charleroi joue dangereusement avec le feu. Les Carolos sont 12e, avec seulement un point d'avance sur la zone rouge.

La mission des hommes de Felice Mazzù ce samedi sur le terrain de STVV est claire : gagner. Elle est également impérative. Les Zèbres flirtent dangereusement avec la zone rouge.

Comptant seulement un point d'avance sur Westerlo, les Carolos risquent de basculer et de se retrouver dans une situation encore plus préoccupante.Cependant, le bon match nul face au Standard a rassuré Mazzù, qui croit en ses chances face aux Trudonnaires ce samedi.

"On a une grosse envie de bien finir l’année civile. Les joueurs doivent prendre conscience qu’on est capable d’aller gagner là-bas", a déclaré Mazzù en conférence de presse, selon des propos relayés par la Dernière Heure. “On a montré de la stabilité au Standard et on a très peu concédé à l’adversaire."

Pour cette rencontre, le coach du Sporting pourra compter sur son capitaine Marco Ilaimaharitra, sorti blessé face au Standard. Stelios Andreou est quant à lui de retour de suspension. Stefan Knezevic est forfait après le match face au Standard.