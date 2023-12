Igor Thiago, la preuve qu'il ne faut jamais juger un joueur à la première apparence

Igor Thiago est le meilleur exemple qu'il ne faut jamais juger un joueur à sa première apparence. Le Brésilien a connu des débuts difficiles à Bruges, avant de devenir une véritable machine à marquer.

Comment un joueur du talent de Ferran Jutgla peut-il se retrouver sur le banc du Club de Bruges ? Tout simplement lorsque devant lui, son concurrent empile les buts depuis deux mois.

Sur la pelouse du RWDM, le Brésilien Igor Thiago s'est offert un triplé, agrémenté d'une passe décisive. Avec 19 buts toutes compétitions confondues, il est l'attaquant le plus prolifique de notre championnat.

"Il est en grande forme depuis quelques mois. Il ne s'arrête pas lorsqu'il marque un but. Il a encore faim et j'adore voir ça. Il veut marquer encore plus et c'est très important pour nous" a commenté le Norvégien en conférence de presse.

Ronny Deila constate les énormes progrès du Club. "Nous avons joué un très bon match et nous sommes créés beaucoup d'occasions. Nous jouons bien depuis un moment et gagnons en confiance, ce qui aide d'office un joueur de football. Maintenant, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour obtenir les trois points contre l'Union."