L'Union sur le terrain le jour de Noël, pas de fête pour les joueurs : le leader souffre face à un calendrier infernal

L'Union Saint-Gilloise joue ce samedi 23 décembre contre Eupen, puis se déplacera à Bruges le mardi 26. Le leader de la compétition aura à peine l'occasion de fêter Noël, comme quatre autres équipes de Pro League.

Suite et fin de la 19e journée de Jupiler Pro League, ce samedi soir. Quatre affiches sont au programme, dont une opposant l'AS Eupen à l'Union Saint-Gilloise, à 16h.

En cette veille de réveillon, le leader de la compétition n'aura pas vraiment l'occasion de faire la fête. Les joueurs d'Alexander Blessin seront de retour sur le devant de la scène, dès mardi, pour un déplacement difficile au Club de Bruges.

Cinq équipes de Pro League évoluent ce samedi et enchaîneront le lendemain de Noël. L'Union, donc, mais aussi le Racing Genk, l'Antwerp, l'AS Eupen et Westerlo.

Un calendrier qui prive les joueurs et les staffs d'un moment riche avec leurs proches. Concernant l'Union, nos confrères de la Dernière Heure révèlent qu'un entraînement est bel et bien prévu le lundi 25 décembre, en matinée. Un décrassage pour ceux qui auront joué au Kehrweg, une séance complète pour les autres.

Difficile, pour ces cinq entraîneurs, d'offrir un jour de congé à leurs joueurs la veille d'une rencontre possiblement décisive. Et impossible donc pour les joueurs de faire la fête ce dimanche 24, puisqu'ils seront de retour sur le terrain d'entraînement quelques heures plus tard. Genk et l'Antwerp auront même le plaisir de s'affronter mardi 26 décembre... à 13h30.