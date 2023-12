"On doit arrêter de prendre des valises" : Théo Defourny n'a pas digéré les six buts encaissés par le RWDM

Le RWDM a subi une lourde défaite face au Club de Bruges. Si Théo Defourny ne discutait pas la victoire brugeoise, il regrettait les deux penaltys concédés.

Il serait injuste de dire que le RWDM n'a pas existé face au Club de Bruges. Malgré ce score de 1-6, les Molenbeekois se sont signalés par quelques reconversions et ont d''ailleurs marqué face à une défense qui n'avait plus encaissé le moindre but depuis six matchs.

Mais les hommes de Claudio Caçapa ont été plombés par plusieurs erreurs individuelles. Le Club a également hérité deux penaltys. Après la rencontre, Théo Defourny regrettait ces deux décisions arbitrales : "A mon sens, aucun des deux n'est justifié. Sur le premier, je ne touche pas Igor Thiago, il tombe sûrement très bien pour que le VAR considère cela comme une faute" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Des penaltys discutables...pas la victoire du Club de Bruges

Sur le deuxième envoi des onze mètres, le gardien du RWDM repousse une première fois le ballon pour finalement aller le chercher au fond de ses filets, un geste qu'il aura dû reproduire à six reprises : "On n'a pas bien commencé, après un quart d'heure c'est déjà 0-2. Le 0-3 nous coupe un peu les jambes mais on doit relever la tête et arrêter de prendre des valises".

Après le 7-1 du match aller, c'est une nouvelle claque. Mais il faudra vite se remobiliser : lors du dernier match de l'année, c'est un duel crucial face à Westerlo qui se profile : "Ce serait une erreur de croire que c'est un match plus important qu'aujourd'hui, tous les matchs sont importants dans une saison comme celle-ci". Il n'empêche qu'avec pour le moment quatre points d'avance sur les Campinois, premier club de la zone rouge, le RWDM pourrait aborder la trêve sur un meilleur sentiment en cas de victoire.