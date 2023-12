Après avoir battu Charleroi, Saint-Trond regarde le Standard avec ambition : "Si on l'a fait chez nous, pourquoi pas là-bas ?"

Jarne Steuckers a marqué le seul but de la rencontre entre Saint-Trond et le Sporting Charleroi. Le Trudonnaire a désormais les yeux rivés sur le dernier match de l'année civile, au Standard.

Souvent du pied, désormais de la tête. Jarne Steuckers a inscrit le seul et unique but de la rencontre entre Saint-Trond et le Sporting Charleroi, pour offrir trois points importants aux Trudonnaires.

"Quand Bocat a mis le ballon dans la surface, je savais que je devais être devant le but. Son centre est magnifique, je n'avais plus qu'à mettre ma tête. Mon dernier but de la tête ? Cela devait être en jeunes" s'amusait le jeune milieu offensif (21 ans) en zone mixte, après la partie.

STVV a pu rectifier le tir après la piètre performance contre le RWDM et regarde avec ambition cette dernière rencontre de l'année, au Standard. "On se déplacera dans le seul et unique but de prendre les trois points. Je m'attends à une équipe différente de celle du match aller. Mais si nous les avons battus à la maison, pourquoi ne pas le faire là-bas ?"