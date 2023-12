Charleroi ne pourra pas passer les fêtes au chaud : "C'est du travail pour rien"

Le Sporting Charleroi ne pourra pas passer ses fêtes de fin d'année au chaud. Les Carolos sont dans la zone rouge et commencent à se poser des questions quant à leur avenir en Pro League.

Dans la galère, le Sporting Charleroi a été défait sur la pelouse de Saint-Trond ce samedi soir (1-0) et est officiellement dans la zone de relégation, à la 13e place.

Une victoire méritée pour STVV, même si Felice Mazzù estimait en conférence de presse que son équipe a eu les occasions pour prendre les commandes. "Mais on doit davantage tirer vers le but" enchérit l'entraîneur de Charleroi.

Dans la structure, le T1 est satisfait de ses joueurs. "On combine bien dans les petits espaces, mais c'est finalement du travail pour rien. On ne pourra jamais marquer des buts de cette façon. En faisant les erreurs nous-mêmes, ça devient difficile de gagner un match. Nous devons atteindre le meilleur parti de nos occasions et devons mener 0-1" a conclu Mazzu.

Le Sporting Charleroi compte 10 points d'avance sur Courtrai, lanterne rouge. Les Zèbres sont à égalité de points avec Westerlo, premier sauvé.