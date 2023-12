L'Union sera privée de deux titulaires importants pour son premier match de championnat en 2024

Avertis contre le Club de Bruges, Charles Vanhoutte et Loïc Lapoussin seront suspendus pour la première rencontre de championnat de l'Union en 2024, contre Saint-Trond.

Des buts, du spectacle, mais aussi beaucoup de cartons lors de ce Club de Bruges - Union Saint-Gilloise, mardi soir. Huit avertissements au total (dont 6 pour l'Union), sans compter l'exclusion d'Anthony Moris en toute fin de match.

Un match qui va laisser des traces, d'autant que deux Bruxellois seront suspendus pour le premier match de championnat de l'Union en 2024, contre Saint-Trond.

En effet, Charles Vanhoutte et Loïc Lapoussin ont reçu leur cinquième carton jaune de la saison et ne pourront pas tenir leur rang contre les Trudonnaires (21/01). Les deux titulaires seront néanmoins disponibles quelques jours plus tôt (17/01), en quart de finale de Coupe de Belgique, contre le Sporting d'Anderlecht.