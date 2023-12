Felice Mazzù l'assure : "La pression ? J'ai vécu pire ces trois dernières saisons !"

L'entraîneur de Charleroi relativise malgré la situation précaire des Carolos au classement. Pour sa dernière en 2023, le Sporting ne peut pas se louper, à domicile contre le KV Malines.

Le Sporting Charleroi termine son année 2023 par une rencontre cruciale, à domicile, contre le KV Malines. Installés dans la zone rouge, les Carolos doivent en sortir en se basant sur leur plus grande force : le Mambourg. En dehors de ses bases, le Sporting n'a empoché que quatre petites unités depuis le début de la saison.

"On sait qu'on est capable de faire mieux les choses à domicile qu'en déplacement. Il faut se reposer là-dessus, et donner sa vie sur le terrain et tout faire pour prendre un maximum de points à domicile" a préfacé Felice Mazzù en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Peu importe la situation, le T1 de Charleroi continue de se montrer encourageant. Les Zèbres méritent mieux que leur place actuelle et ont les occasions suffisantes pour marquer davantage.

"Même si on ne réalise pas des grandes prestations, on se procure les situations pour mener au score, que ce soit au Standard ou à Saint-Trond. Au lieu de faire 6/6, on se retrouve avec un seul point. Si on ouvre le score, la situation et les analyses auraient été différentes."

"C’est un groupe frustré, conscient de la situation et de la difficulté que nous rencontrons. Mes joueurs réfléchissent trop. Ils doivent réaliser le premier choix. C’est toujours le meilleur même si ce n’est pas le bon. On hésite trop" a conclu Felice Mazzù, qui assure avoir "connu pire comme situation depuis trois ans."