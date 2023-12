Le joueur le plus convoité de Jupiler Pro League ? L'Atlético Madrid s'ajoute à la liste des prétendants

Bilal El Khannouss vit probablement ses derniers mois en Jupiler Pro League. Le meneur de jeu genkois compte énormément de prétendants.

Le Racing Genk le sait : il a de l'or entre les mains avec Bilal El Khannouss (19 ans). L'international marocain, récemment élu Espoir de l'année en Belgique et qui va disputer la CAN avec les Lions de l'Atlas, est estimé à 22 millions d'euros par Transfermarkt à la suite de ses performances. En club comme en équipe nationale, puisque El Khannouss faisait partie de la sélection marocaine qui a terminé 4e du dernier Mondial.

Un départ cet hiver est a priori à exclure, mais l'été prochain, Genk ne pourra pas retenir El Khannouss. Tout au plus le club limbourgeois pourra-t-il tenter d'en retirer la plus forte somme possible - potentiellement une trentaine de millions d'euros. Selon la presse espagnole, des clubs tels que la Roma, Benfica, le RB Leipzig ou encore l'OM suivraient le Marocain.

Mais selon Fichajes, un grand club espagnol serait désormais sur le coup. Il s'agirait de l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Reste à voir si des offres impossibles à refuser pour le KRC Genk pourraient arriver sur le bureau de la direction dès cet hiver. Les performances de Bilal El Khannouss à la CAN pourraient encore voir sa valeur revue à la hausse...