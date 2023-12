Retour au pays pour un défenseur de Charleroi ?

Stefan Knezevic vit une saison compliquée par les blessures. Un départ est-il à l'ordre du jour cet hiver ?

Quand Stefan Knezevic (27 ans) est fit, il est bien souvent titulaire dans l'équipe de Felice Mazzù. Mais le défenseur suisse vit une saison compliquée et a déjà manqué 9 rencontres en raison de blessures diverses. Qui plus est, il arrive en fin de contrat en juin prochain, et le Sporting Charleroi pourrait donc se décider à s'en séparer en janvier pour récupérer une partie de son investissement.

Le club intéressé à l'idée de le rapatrier, c'est tout simplement le FC Lucerne, où Knezevic a été formé et d'où il a débarqué en Belgique en 2021. Lucerne se cherche un défenseur central pour la saison prochaine, son pilier Seetaler arrivant en fin de contrat. Et le directeur sportif du club suisse a confirmé avoir un oeil sur le Zèbre.

"C'est un joueur régulier en Belgique et il réalise de bonnes performances. Nous suivons de près Stefan Knezevic et tous nos autres anciens jeunes joueurs", déclare Remo Meyer dans le Luzerner Zeitung, qui relaie cette rumeur. Affaire à suivre donc pour le Sporting Charleroi.