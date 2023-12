Soulagement pour le Standard en vue de la reprise face à Courtrai

Le Standard attendait le verdict du Comité disciplinaire concernant Merveille Bokadi. Il est tombé, et les Rouches peuvent se réjouir.

Absent de la liste définitive du Congo pour la CAN 2024, on ignorait toutefois encore si Merveille Bokadi pourrait disputer le match de reprise le 20 janvier prochain contre le KV Courtrai. Le défenseur liégeois avait en effet été expulsé face au KV Malines lors du match du 20 décembre dernier, et le Standard attendait le verdict.

La commission de discipline a tranché : Bokadi est suspendu pour un match avec sursis. Il pourra donc bien affronter Courtrai à la reprise du championnat. Une bonne nouvelle pour Carl Hoefkens, qui a fait de Merveille Bokadi l'un de ses piliers en défense (17 matchs de championnat cette saison).