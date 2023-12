"Son printemps tonitruant a suffi" : Loïs Openda nommé une dernière fois en France, malgré un sérieux handicap par rapport aux concurrents

Cet été, Loïs Openda quittait le RC Lens pour s'engager au RB Leipzig. Si le début de son aventure allemande est de très haute qualité, la Ligue 1 se souvient toujours de son printemps exceptionnel.

Nommé comme le futur attaquant titulaire de la Belgique lorsque Romelu Lukaku ne sera plus dans le coup, Loïs Openda s'est fait un nom à l'échelle mondiale en 2023.

Ses prestations avec le RC Lens ont contribué, son transfert à Leipzig aussi, son intégration éclair en Allemagne a joué également, sans oublier son doublé sur la pelouse de Manchester City, en Ligue des Champions.

Auteur d'un début de saison tonitruant (la barre des 15 buts est déjà franchie), Loïs Openda avait réalisé un printemps exceptionnel à Lens, inscrivant 12 buts lors des 12 derniers matchs.

Et ça, la Ligue 1 ne l'oublie pas. Ce samedi, le média l'Équipe a publié son onze de l'année civile, dans lequel se retrouve le Diable Rouge... malgré six mois de moins en France, donc.

"Contre Clermont, le 12 mars, il a inscrit le triplé le plus rapide en Ligue 1 depuis qu'Opta l'analyse (2006-2007), en 4 minutes et 30 secondes. Seuls ses six premiers mois sont pris en compte, avant son transfert à Leipzig pour plus de 40M€, mais cela a suffi pour qu'il se fasse une place dans ce onze" commente le journal français.

Dans cette équipe, Loïs Openda figure aux côtés de : Brice Samba (Lens), Caio Henrique (Monaco), Kévin Danso (Lens), Jean-Clair Todibo (Nice), Achraf Hakimi (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), Alexandre Golovine (Monaco), Warren Zaïre-Emery (PSG), Ousmane Dembélé (PSG) et, bien entendu, Kylian Mbappé (PSG).