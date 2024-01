Kevin De Bruyne et Jérémy Doku bientôt en action ? Pep Guardiola fait le point

Le football belge attend toujours de voir Kevin De Bruyne et Jérémy Doku évoluer côte à côte à Manchester City. Mais les deux Diables sont encore sur la touche.

Samedi, Kevin De Bruyne était de retour sur le banc de Manchester City lors de la victoire 2-0 contre Sheffield. Une première depuis l'ouverture du championnat et sa blessure aux ischios.

Interrogé en conférence de presse à son sujet, Pep Guardiola a confirmé que KDB reviendrait bientôt aux affaires : "Il est presque prêt mais je veux d’abord qu’il revienne sur le banc pour être présent dans le vestiaire car cela fait longtemps qu’il est indisponible. Il se prépare et se rapproche d’un retour. Il s’entraîne bien et va commencer à recevoir de plus en plus de minutes de jeu pour revenir à son meilleur niveau. C'est une nouvelle incroyable".

L'entraineur des Cityzens a également spontanément évoqué le cas Jérémy Doku, victime de soucis musculaires depuis début décembre : "Personne ne m’a rien demandé au sujet de Jérémy ! Vous me parlez juste de Kevin De Bruyne et Erling Haaland !”, a-t-il plaisanté, avant d'enchaîner : “Je pense qu’il sera bientôt de retour. Nous devons être prudents car c’est un joueur explosif et musclé. J’espère qu’il sera prêt dans les prochaines semaines”.

Avec le nombre de matchs au calendrier de City, les occasions ne manqueront pas pour reprendre du rythme petit à petit.