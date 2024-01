Pour que le Soulier d'or continue de briller

Sven Kums arrive en fin de contrat avec La Gantoise. Mais il pourrait finalement à nouveau prolonger avec les Buffalos.

A bientôt 36 ans (il les aura au mois de février), Sven Kums est plus que jamais dans une phase de sa carrière où il évalue les choses saison par saison. L'été dernier, il avait finalement prolongé son contrat pour continuer un an de plus avec les Buffalos.

La même question ressurgit cette année : le Soulier d'or 2015 partira-t-il libre à l'issue de son contrat ? Selon Het Laatste Nieuws, on s'orienterait plutôt vers une nouvelle prolongation d'une saison.

Bluffé par ses prestations, Hein Vanhaezebrouck serait en effet convaincu de son utilité la saison prochaine, surtout au sein d'un noyau assez réduit. Ce n'est pas pour rien que Kums a presque tout joué cette saison encore.