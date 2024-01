L'ogre un peu "made in Pro League" de la Coupe d'Asie

Le Japon fait office d'épouvantail de la Coupe d'Asie qui débute le 12 janvier prochain au Qatar. Et les Samouraïs Bleus auront une sacrée teinte Jupiler Pro League.

Le Japon arrivera au Qatar avec un seul objectif : laver l'affront de 2019. Quatre ans plus tard, personne n'a oublié comment les Samouraïs Bleus, grands favoris, se sont inclinés en finale de la Coupe d'Asie face au même Qatar (1-3), grande surprise de la compétition. La Coupe du Monde 2022, lors de laquelle le Qatar sera ridicule et le Japon brillant, ne fera qu'augmenter l'incompréhension : qu'est-ce qui a bien pu se passer ce 1er février 2019 à Abou Dhabi ?

Une chose est sûre : depuis, les deux équipes ont suivi des courbes bien différentes. Tandis que le Qatar, humilié lors de "son" Mondial, peinait face à des adversaires modestes (défaite 1-2 face au Kenya, élimination 4-0 face au Panama en Gold Cup, défaites face à Bahreïn et l'Irak en Coupe du Golfe), le Japon est devenu une machine de guerre.

Une année 2023 de folie pour le Japon

En 2023, après une Coupe du Monde lors de laquelle les Nippons ont battu l'Espagne et l'Allemagne en poules avant de n'être sortis qu'aux tirs au but par la Croatie, le Japon n'a été battu qu'à une seule reprise, par la Colombie (1-2). Le reste, ce sera une folle série.

© photonews

Dix matchs, 9 victoires, un match nul (1-1 contre l'Uruguay). Sur ces 9 victoires : 39 buts marqués, une moyenne de près de 4 par rencontre. Des victoires fleuve face à des adversaires modestes : 6-0 contre le Salvador, 5-0 contre Myanmar, la Thaïlande et la Syrie. Mais pas seulement : le Canada, qui avait posé des problèmes aux Diables au Qatar, est balayé (4-1). Le Pérou et la Turquie en prennent 4 chacun. Et même... l'Allemagne, encore, ne peut rien face aux hommes d'Hajime Moriyasu (1-4).

Un succès "made in" STVV...

Le Japon a désormais dévoilé sa sélection pour la Coupe d'Asie et parmi les 26 joueurs repris par Moriyasu, 8 d'entre eux évoluent ou sont passés par la Jupiler Pro League. Un peu moins d'un quart, et c'est sans oublier les absences de Daichi Kamada (ex-STVV, 31 caps, 7 buts) et Hayao Kawabe (Standard, 6 caps, un but), par exemple.

Bien sûr, le club de Saint-Trond est pour quelque chose dans cette connexion belgo-japonaise. Mais un chiffre peut surprendre : les (ex-)Canaris sont en réalité... minoritaires parmi les "Belgicains" repris pour la Coupe d'Asie. Seuls Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu et Wataru Endo sont passés par le Stayen.

... ou made in Pro League ?

La sensation de Premier League venue du Pays de Soleil Levant récemment, c'est d'ailleurs Kaoru Mitoma, qui a brillé sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise et vaut désormais 50 millions d'euros selon Transfermarkt ; ses performances avec Brighton en font l'un des joueurs à suivre. Même chose pour Ayase Ueda, serial buteur au Cercle de Bruges et qui s'est offert 5 buts sur ses deux derniers matchs en sélection.

© photonews

Il suffit de rappeler le succès d'un Junya Ito (ex-Genk) dans nos contrées ou celui, cette saison, du duo Machida (Union) - Watanabe (Gand), peut-être les deux meilleurs défenseurs centraux de Belgique, pour être sûr que STVV ou pas, le Japon inspirera encore les clubs belges pour de longues années. L'arrivée récemment officialisée de Keisuke Goto (18 ans) à Anderlecht, où on cite également Haruya Fujii (22 ans), ne fait que le confirmer !