Deux Diables Rouges nommés pour l'équipe de l'année de la Fifa

L'équipe de l'année de la Fifa sera bientôt annoncée et les votants devront choisir parmi une liste de 23 joueurs dans laquelle on retrouve deux Diables Rouges : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Manchester City, avec Haaland, Bernardo Silva, Días, Walker, Stones, Ederson, Rodri et, bien sûr, KDB, ne compte pas moins de huit joueurs susceptibles de faire partie de l'équipe. Le Real Madrid compte également sept joueurs nommés avec Courtois, Militao, Rudiger, Bellingham, Modric, Valverde et Vinicius Junior.

Les autres joueurs sont Emiliano Martinez, Van Dijk, Gündogan, Benzema, Kane, Mbappé, Messi et Ronaldo. La liste des joueurs sera annoncée le 15 janvier.

🗳️ The players have voted.



✨ This is the 23-player shortlist for the 2023 FIFA FIFPRO Men’s #World11 👇



🏆 15.01.2024 @FIFAcom | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/jMs4PF1vIe