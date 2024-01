Kylian Mbappé, libre en juin, fait le point sur son avenir !

Le PSG disputait le Trophée des Champions ce mercredi face à Toulouse. Kylian Mbappé s'est arrêté auprès de la presse après la rencontre.

Fin juin prochain, Kylian Mbappé (25 ans) sera le joueur le plus convoité de la planète football. La star du PSG peut officiellement déjà négocier avec son futur club depuis ce 1er janvier, et des rumeurs l'envoient une nouvelle fois au Real Madrid. L'été dernier, la "saga Mbappé" avait tenu tout le monde en haleine jusqu'au début du mercato, quand le Français a finalement prolongé pour un an.

Qu'en sera-t-il cette fois ? Après la victoire du PSG lors du Trophée des Champions ce mercredi face à Toulouse (2-0), Kylian Mbappé s'est arrêté en zone mixte pour évoquer son avenir. "Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas encore fait de choix. Mais peu importe ma décision, l'accord passé avec le président Nasser Al-Khelaïfi l'été passé permettra de protéger l'ensemble des parties", assure-t-il dans des propos relayés par RMC Sport.

"La sérénité du club est préservée et c'est le plus important. Ce qui compte, ce sont les titres et c'est ce sur quoi je me focalise pour ce début d'année", continue Mbappé, qui promet aussi que la saga ne tirera pas en longueur cette fois. "L'année passée, c'était fin mai parce que jusque là, je ne savais pas ce que je ferais. Si je sais ce que je veux faire, ça ne traînera pas. Mais au sein du club, personne n'en parle, ça n'intéresse pas grand monde".