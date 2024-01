Les explications de Marc Wilmots sur son choix de retourner à Schalke 04

C'est officiel : Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif de Schalke 04. Cité au Standard, il a finalement décidé de rejoindre un autre club où il a brillé en tant que joueur.

Marc Wilmots a fait son choix. Ancien joueur de Schalke 04 entre 1996 et 2000, le natif de Jodoigne avait commencé sa carrière de coach en 2003, dirigeant quelques matchs au sein du club de Gelsenkirchen. Désormais, il aura un rôle dans l'organigramme de la formation de 2. Bundesliga.

Sur le site de Schalke 04, il a réagi à sa nomination en tant que directeur sportif. "Je me réjouis de cette nouvelle aventure. Schalke 04 est un club très spécial pour moi, car j'ai eu l'occasion de célébrer plusieurs grands succès en tant que joueur du club. Aujourd'hui, je veux être le premier à contribuer à la croissance, à donner à Schalke 04 une nouvelle force et à construire un avenir couronné de succès."

Wilmots retrouve donc une place dans un club. L'ancien entraîneur des Diables Rouges veut se servir de sa grande expérience. "Je vais examiner tous nos processus et routines et mener plusieurs discussions. Lors de mon passage au sein de l'équipe nationale belge, j'ai appris à quel point tout cela est important pour le succès de l'équipe. Nous nous engageons dans ce processus sans perdre de vue les défis à court terme, à savoir la deuxième moitié de la saison de deuxième division. À moyen et à long terme, nous devons développer notre effectif et retrouver la Bundesliga", a continué Wilmots.

Il retrouvera un autre Belge à Schalke : Karel Geraerts. "Je ne m'y attaquerai évidemment pas seul, mais en collaboration avec Karel Geraerts, André Hechelmann (le directeur technique, nda) et le reste de notre équipe."