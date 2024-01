Outre Ivan Leko, le Standard aurait discuté avec un autre coach

C'est officiel : Ivan Leko est le nouvel entraîneur du Standard. Le tacticien croate a été présenté à la presse ce vendredi.

Avant que le nom d'Ivan Leko ne soit confirmé, le Standard a multiplié les pistes pour trouver un remplaçant à Carl Hoefkens. Ainsi, la direction des Rouches s'était également intéressée à Niels Frederiksen (ex-Brondby) et Bo Henriksen (FC Zurich). Mircea Rednic aurait également proposé ses services au Standard. (Plus d'informations ICI).

Plus surprenant encore : selon le Nieuwsblad, le Standard se serait intéressé à Freyr Alexandersson...qui vient de signer au KV Courtrai.

Questionné en conférence de presse sur ses probables contacts avec le Standard, l'Islandais n'a rien confirmé. "Il y a eu beaucoup d'intérêt pour moi pendant un certain temps, mais je préfère ne pas donner de noms de clubs. Je suis actuellement au KV Courtrai et je veux maintenir ce club au plus haut niveau. (...) À Lingby, mon travail n'était pas terminé (...) c'était une belle opportunité pour moi et j'ai senti que je devais la saisir. Je prends donc un risque conscient et Courtrai est arrivé au bon moment."