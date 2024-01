Fin de parcours pour Michy Batshuayi au Fenerbahçe ? Un club est intéressé !

Michy Batshuayi vit une saison délicate en Turquie. Le Diable Rouge ne joue que très peu au Fenerbahçe et un départ cet hiver semble fort plausible.

Michy Batshuayi (30 ans) n'est plus en odeur de sainteté au Fenerbahçe. Si cette saison, le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets avec aisance en Coupe d'Europe (5 buts en 10 matchs, qualifications et matchs de poules confondus), il n'a été que très peu aligné en championnat (10 apparitions) et n'a marqué que lors d'une seule rencontre, même s'il a pour le coup inscrit un triplé, le 20 décembre dernier.

Le contraste avec la saison passée, lors de laquelle Batshuayi avait inscrit 20 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues pour le club stambouliote, est énorme. Et alors que Michy Batshuayi arrive en fin de contrat en juin prochain, on peut douter que Fenerbahçe active la clause d'extension pour une année supplémentaire. Un départ cet hiver semble l'option la plus plausible.

Quel club pour Michy Batshuayi ?

Reste à faire le bon choix, alors que l'Euro 2024 arrive en fin de saison et que Domenico Tedesco n'a jamais paru pleinement convaincu par l'ancien buteur de Chelsea. Il y a quelques jours, nous évoquions un intérêt d'Everton (lire ici), 17e de Premier League. L'expérience de Batshuayi pourrait aider le club d'Amadou Onana à assurer son maintien.

Selon le média turc Karadeniz Gazetesi, un autre club serait intéressé. Il s'agirait de Trabzonspor, actuel 3e du championnat turc. Ce serait le troisième club turc pour Batshuayi après ses passages au Besiktas et au Fenerbahçe. Sa cote en Super Lig reste élevée, car Batsman y présente des statistiques flatteuses (62 matchs, 29 buts). Michy Batshuayi est estimé à 7,5 millions par Transfermarkt, mais avec 6 mois de contrat seulement, et alors qu'il avait rejoint le Fener pour 3,5 millions à peine, on doute fort que le club d'Istanbul soit aussi gourmand.