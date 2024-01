N'ayant jamais arrêté de suivre le football belge, Ivan Leko connaît déjà les manquements de cette équipe du Standard. Le Croate les a commentés, tout en faisant une grande promesse aux supporters.

Présenté ce vendredi en tant que nouvel entraîneur du Standard, Ivan Leko connaît déjà les qualités et les défauts de son nouveau noyau, lui qui n'a jamais arrêté de suivre le football belge. Il a pointé les manquements évidents des Rouches dans cette première partie de saison.

"Il est vrai qu'on doit créer davantage, mais il faut aussi défendre mieux. L'équipe a concédé beaucoup trop de buts depuis le début de la saison. J'aime quand tout le monde sait comment il doit jouer. Le talent individuel est évidemment important, mais notre manière de jouer doit être collective, avec des joueurs actifs et de l'intensité dans tous les aspects du jeu."

Depuis son départ de notre pays après sa Coupe de Belgique remportée avec l'Antwerp, Leko retrouve un championnat différent, plus serré que jamais. L'Union se mêle désormais à la bataille pour le titre et les autres grands clubs du pays répondent présents.

"C'est un championnat très intéressant, il y a beaucoup de bonnes équipes. Sept ou huit équipes se battent pour les Play-Offs 1 et on ne sait jamais qui va gagner quand ils s'affrontent. Ensuite, plusieurs autres équipes peuvent battre celles de tête. Il n'y a aucun match facile, on doit être à fond à chaque match."

© photonews

Les supporters du Standard, l'une des raisons de la venue d'Ivan Leko

L'une des raisons de la venue d'Ivan Leko au Standard, c'est aussi Sclessin. "Ce sont des supporters incroyables. L'atmosphère qu'ils mettent est l'une des raisons pour lesquelles je suis si heureux de venir entraîner ici. Ils méritent bien mieux que la situation actuelle. Mouiller le maillot et tout donner sont des choses primordiales. Je le promets aux supporters, le Standard va faire mieux."

Ivan Leko, qui a signé un contrat de 2.5 ans, ne voulait pas d'une aventure à court terme. Si le Standard a besoin de lui pour se relever, le Croate a besoin de temps pour inculquer ses idées. "Si le contrat avait été de six mois, je ne serais pas ici. Les Play-Offs 1 ne semblent plus possible cette saison, donc nous avons besoin de temps pour devenir meilleurs."

Et pour la première fois de sa carrière, Ivan Leko dispose d'une deuxième équipe dans le monde professionnel. Un apport de taille, dans lequel il pourra piocher durant son aventure en bords de Meuse.

"Ça chance plusieurs choses. Je veux leur ouvrir les portes. Avec mon expérience, je sais que les jeunes m'ont toujours aidé à devenir un meilleur entraîneur. On sait que l'académie a du potentiel. Je veux offrir la possibilité aux jeunes de venir en équipe première, mais je ne veux pas leur donner leur place. On espère qu'ils saisiront leur chance et que plusieurs d'entre eux pourront prochainement rejoindre l'équipe première".