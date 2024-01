Nouvelle étape surprenante pour le Bruxellois Omar El Kaddouri

Omar El Kaddouri, Belgo-Marocain dont la majeure partie de la carrière s'est passée en Serie A, s'est trouvé un nouveau club après 6 mois. Il a signé en Roumanie.

Natif de Bruxelles, Omar El Kaddouri (34 ans) a été formé au RSC Anderlecht, mais a rejoint très jeune l'Italie et Brescia. Sous les maillots de Brescia, Empoli, du Napoli et du Torino, il cumulera 108 matchs de Serie A et deviendra international marocain (30 caps, 5 buts). Le Belgo-Marocain avait ensuite rejoint le PAOK Salonique en 2017, et y était devenu un pilier du club grec (173 matchs).

En fin de contrat l'été dernier, Omar El Kaddouri se retrouvait sans club, et ne se retrouvait pas d'employeur lors du mercato. C'est désormais chose faite : l'ex-international espoir belge a rejoint la Roumanie, signant au CFR Cluj pour 3 saisons. Selon les sources locales, il y toucherait 1,2 million d'euros annuels.

Cluj est actuellement 2 de Liga roumaine avec 8 points de retard sur le leader, le FCSB.