La nouvelle année n'a pas sauvé Michy Batshuayi

Son vœu du Nouvel An aura probablement été de regagner davantage de temps de jeu à Fenerbahçe. Mais une fois encore, Michy Batshuayi a dû se contenter d'une montée au jeu... alors que ses coéquipiers ont régalé.

Suite et fin de la 19e journée de Super Lig, ce dimanche, avec une rencontre entre le Fenerbahçe et Michy Batshuayi et Istanbulspor. Titulaire uniquement lors des rencontres de Coupe d'Europe, le Diable Rouge aurait probablement apprécié que son entraîneur adopte une résolution pour 2024 : celle de le titulariser, aussi, en championnat.

Mais une fois encore, Batshuayi a dû commencer la rencontre sur le banc. Et il a dû y rester longtemps, parce que sur le terrain, ses coéquipiers ont régalé. Quadruplé de l'attaquant turc Cengiz Under, lui qui n'avait inscrit qu'un seul but en championnat cette saison.

Edin Dzeko s'est joint à la fête en fin de première période, dans ce large succès de Fenerbahçe (1-5). Michy Batshuayi a remplacé Dzeko à 25 minutes du terme, alors que Tadic avant manqué l'occasion de mettre le sixième sur penalty quelques minutes auparavant.