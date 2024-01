Le rêve tourne au cauchemar pour l'ancien de l'Union Victor Boniface

2024 commence très mal pour Victor Boniface qui voit sa participation à la CAN lui passer sous le nez. En effet, selon Fabrizio Romano, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise ne rejoindra pas le Nigera pour la Coupe d'Afrique des Nations à cause d'une blessure à l'aine.

Leverkusen croise les doigts pour son attaquant mais il devrait manquer les six prochaines semaines de compétition. Le club allemand voit son infirmerie gonfler.

Cette saison, Boniface est encore en très grande forme puisqu'avant la trêve et sa blessure, ses chiffres parlent pour lui : 16 matchs, 10 buts, 7 passes décisives !

⛔️🇳🇬 Victor Boniface will miss the AFCON for Nigeria due to groin injury, he’s expected to be out for six weeks.



Massive blow for the Super Eagles and one more injury to manage for Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/OF5sDWWv9J