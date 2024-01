Exclusif : Maxim De Cuyper ciblé par un grand d'Europe dès ce mercato hivernal !

Maxim De Cuyper réalise une saison de haut vol avec le Club de Bruges. De quoi, déjà, prendre son envol ? C'est rien moins que le PSG qui serait sur le coup !

Maxim De Cuyper (23 ans) était attendu au tournant cette saison avec le Club de Bruges. Après avoir été le grand artisan de la montée de Westerlo en D1A et avoir été prêté une saison de plus en Campine, confirmant avec 8 buts et 6 assists pour sa première saison au sein de l'élite, le latéral était de retour à Bruges l'été dernier. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne déçoit pas.

De Cuyper, aligné à divers postes par Ronny Deila, est en effet toujours aussi à l'aise, et présente même déjà de meilleures statistiques que la saison passée. L'ex-international Espoirs a déjà distillé 10 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Personne ne comprend vraiment pourquoi le Brugeois n'est pas encore devenu Diable Rouge, à un poste où la concurrence n'est pas des plus rudes.

Le PSG serait chaud sur Maxim De Cuyper

Un tel niveau de jeu n'échappe bien sûr pas aux grands clubs d'Europe. Et il nous revient que Maxim De Cuyper aurait non seulement tapé dans l'oeil d'un géant européen, mais même que ce dernier serait très concret. Ce géant, selon nos informations, c'est le Paris Saint-Germain.

Luis Campos, directeur sportif du PSG, aurait en effet noté le nom de Maxim De Cuyper très haut sur sa liste, surtout si le club francilien venait à perdre Jordi Mukiele (26 ans) cet hiver. Le latéral international français serait la priorité du Bayern Munich, selon les informations de L'Equipe. Côté gauche, Paris a vu Nuno Mendes manquer l'intégralité de la saison jusqu'ici pour diverses blessures et rechutes ; si le Portugais a récemment repris l'entraînement, un renfort pouvant évoluer à gauche comme à droite n'est pas exclu.

Maxim De Cuyper, s'il signait au PSG, marcherait dans les traces d'un certain Thomas Meunier, qui avait signé à Paris en 2016 contre 6 millions d'euros. Le Gaumais avait fini par s'y imposer, cumulant 128 matchs sous le maillot parisien. Bien sûr, rien n'est fait pour De Cuyper, qui pourrait aussi décider de privilégier la "sécurité" d'une fin de saison au Jan Breydel pour optimiser ses chances de disputer l'Euro 2024. On ignore combien le PSG serait disposé à mettre sur la table ; Maxim De Cuyper est évalué à 8 millions d'euros par Transfermarkt et est sous contrat jusqu'en 2026 chez les Blauw & Zwart.