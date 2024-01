"Il n'a rien perdu de sa vision", "Une équipe différente" : la presse anglaise sous le choc du retour de Kevin De Bruyne

La victoire 5-0 de Manchester City contre Huddersfield ? Oubliez cela, la presse britannique n'avait d'yeux que pour Kevin De Bruyne.

Ces derniers jours, la presse anglaise se préparait au grand retour de Kevin De Bruyne avec Manchester City. Le moment tant attendu a eu lieu hier en FA Cup avec déjà un assist pour Jérémy Doku. Il n'en fallait pas plus pour affoler les médias britanniques.

"Jürgen Klopp avait raison la semaine dernière quand il a dit que le pays avait commencé à trembler. City n'était pas mauvais sans De Bruyne mais devrait être différent dans les prochaines semaines" écrit le Daily Mail.

Le joyau de Manchester City de retour en grande pompe

Le quotidien attend déjà la confirmation lors des prochains matchs : "Il semble rire davantage, peut-être grâce au temps qu’il a pu passer avec sa famille. Pep Guardiola a admis la semaine dernière que la période à l'écart lui a plu, mais nous ne verrons cela que le mois prochain, lorsque le vrai boulot commencera. Pas pendant un raid de 33 minutes contre Huddersfield".

Sur le plateau de la BBC, l'ancien d'Everton Leon Osman est déjà sous le charme : "Nous avons tous parlé du retour de De Bruyne et voilà pourquoi. Il a le don d'isoler un coéquipier dans les 16 mètres. Il n'a rien perdu de sa vision.

De son côté, The Independent relève que "pour le deuxième weekend consécutif, les applaudissements les plus nourris de Etihad ne sont pas allés à un but, mais à l’une des plus grandes figures de l’histoire de Manchester City". Pas de quoi faire rougir le principal intéressé, une demi-heure de match était bien suffisante pour cela.