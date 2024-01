Le Brésil tient enfin son nouveau sélectionneur... et c'est une surprise !

Fernando Diniz était l'entraîneur intérimaire de la sélection du Brésil, mais il savait déjà qu'il ne participerait pas à la Copa America. Depuis de nombreux mois, plusieurs rumeurs ont vu le jour quant au nom du repreneur de la Selecao, qui n'a plus de véritable homme fort depuis le départ de Tite quelques jours après l'élimination de la Coupe du Monde 2022.

Si le nom de Carlo Ancelotti a longtemps été évoqué, l'entraîneur du Real Madrid a récemment prolongé son contrat dans la capitale espagnole, ce qui mettait fin à cette piste pourtant privilégiée par de nombreux médias brésiliens.

Finalement, c'est un nom surprenant qui va venir coacher Neymar et compagnie : Dorival Junior. La démission de l'entraîneur de Sao Paulo a officiellement été annoncée ce dimanche, et il sera prochainement présenté comme le nouveau sélectionneur national. Actif depuis 2002, l'entraîneur de 61 ans a connu énormément de clubs brésiliens, mais va vivre sa première expérience dans une sélection.

