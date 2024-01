Simon Mignolet pousse un coup de gueule et appelle à du changement pour les gardiens

Les gardiens de but se retrouvent souvent dans des situations difficiles. Par conséquent, il arrive qu'un gardien se blesse gravement, souvent à la tête. Simon Mignolet veut trouver une solution pour rendre tout cela plus sûr.

Récemment, Paul Nardi (La Gantoise) a été victime d'une terrible blessure. "Cela ne devrait pas me traverser l'esprit", a déclaré Simon Mignolet à Het Laatste Nieuws. "C'est notre travail. Je me suis cassé le nez et l'orbite à l'époque. Le monde extérieur ne le voit pas mais des phases comme celle de Paul Nardi - où vous recevez un coup sur la tête - se produisent tous les jours à l'entraînement".

Afin d'améliorer la situation des gardiens ou en tout cas d'essayer de prévenir un maximum les risques de grosses blessures, Mignolet propose une solution : "En rendant le casque obligatoire. Le football a tout simplement évolué dans ce sens aujourd'hui".

Moins de spectacle, plus de sécurité

"Avant, il fallait plonger dans les pieds de l'adversaire. Cela semblait plus spectaculaire, mais c'était en fait beaucoup plus sûr. La tête était protégée, car on plongeait avec les mains en avant. Aujourd'hui, les gardiens optent pour un blocage dans les situations de un contre un. Nous n'agissons plus comme avant", a-t-il ajouté.

"Et près des genoux et des jambes de l'adversaire. Petr Cech s'est fracturé le crâne de cette manière. Sammy Bossut aussi. On se fait renverser par une voiture, pour ainsi dire. C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'imposer un casque aux gardiens de but", a conclut le numéro 2 chez les Diables.